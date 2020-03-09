США помогут Украине в создании военного флота

Члены Конгресса были неофициально уведомлены о планах Министерства обороны США предоставить Украине новую военную помощь в размере 125 миллионов долларов, в этой сумме учтены и патрульные катера, о передаче которых была достигнута договоренность еще в бытность президентом Незалежной Петра Порошенко.

Руководители соответствующих комитетов Конгресса и их первые помощники будут иметь возможность ознакомиться с пакетом предоставляемой Киеву помощи до официального уведомления Конгресса. Это первая половина из 250 миллионов долларов, выделенных на помощь Украине в сфере безопасности, которые были одобрены Конгрессом. Новый пакет помощи включает в себя контрбатарейные артиллерийские радары и вооруженные патрульные катера Mark VI, значение которых, по мнению американцев, особенно велико, учитывая напряженность в отношениях Украины с Россией в Черном и Азовском морях. Украина по воле обстоятельств практически лишилась военно-морских сил. Их восстановление стоит на повестке дня. Украинский флот будет получать американские списанные военные корабли, а обучением экипажей займется военно-морское ведомство США. Первые четыре патрульных катера для береговой охраны уже выделены Украине, но их ремонт и доставка получателю несколько задержались. Ведутся переговоры о предоставлении Незалежной кораблей несколько большего тоннажа, чем патрульные катера. Речь идет о корветах, фрегатах и, даже - эсминцах.

Попытка Запада заставить Россию открыть свободный проход через Керченский пролив для военных кораблей нероссийской принадлежности успехом не увенчалась, но вероятно, усилия в этом направлении будут еще предприниматься.

Несмотря на очевидную усталость Запада от Украины, США планируют на следующий финансовый год увеличение военной помощи Киеву до 300 миллионов долларов. Но, пока речь идет о выделении той суммы, которую Дональд Трамп заморозил в прошлом году. Напоминаем, что в живом виде этих денег Киев не получит. Указанная сумма будет освоена путем предоставления услуг, вооружений и специальной техники.

"В соответствии с действующими правилами, Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или ожидающие пакеты помощи в области безопасности, пока находится на рассмотрении в Конгрессе", - заявил CNN официальный представитель Пентагона подполковник Карл Глисон.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО