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Деловая газета "Взгляд"

США запланировали передать Украине современные боевые катера

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Safeboat_Mark_VI
Патрульный катер Mark VI. Источник: kpbj.com.

США планирует поставить Украине противоартиллерийские радары и боевые патрульные катера в рамках оказания помощи, одобренной конгрессом, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

О поставках таких вооружений Пентагон "неформально уведомил" парламент страны, сообщили источники CNN, передает РИА "Новости".

На это планируется потратить половину из выделенных США Украине 250 млн долларов.

Отмечается, что Вашингтон передаст Киеву патрульные катера Mark VI, такие суда поступят на вооружение Украины впервые. Число катеров не сообщается.

Mark VI поступили на вооружение в 2016 году, есть разные модификации этих катеров. Одна из них оснащена двумя тяжелыми пулеметами калибра 50 мм и двумя 25-мм пушками с дистанционным управлением.

В субботу ВМС Украины предложили усилить списанными кораблями из США.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
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