В Сети высмеяли «боевую мощь» ВСУ

Интернет-пользователи высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать «боевую мощь» украинской армии.

В подписи к видео говорится, что в последнее время сухопутные войска вооруженных сил Украины отказались от советской системы проверки готовности к боевым действиям.

Комментаторы пишут, что, судя по кадрам, Украине по-прежнему нечем гордиться в плане вооружений.

"От советского отошли, но старая советская техника эксплуатируется", – написал Максим Руденький.

"Очередное кладбище военной техники?" – спросил Зритель.

"Средний возраст техники 50 лет или больше?" – поинтересовался Серж Алмазов.

"Смешно) Столько ржавого железа времен СССР я давно не видел! И этим они собираются напугать Донбасс?!))) Ну-ну..." – написал Зяблов Андрей.

"Советский металлолом показали", – отметил Михаил Банный.

"Это советская заброшенная техника из Чернобыля?" – поинтересовался пользователь с ником А-32.

Также пользователи выразили недоумение насчет того, каким образом Украина с такой сомнительной техникой проводит учения с западными партнерами.

"Это стандарты НАТО?" – удивился Сергей Satmaster28.

"Ох и бомжатник!" – написал пользователь pif paf.

Кроме того, комментаторы отметили, что герои опубликованного видео с трудом говорят по-украински.

На Украине регулярно звучат заявления об успехах в военных разработках, однако при ближайшем рассмотрении этой техники легко заметить, что особо гордиться Киеву нечем.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское танкостроение скончалось.

Ольга Никитина