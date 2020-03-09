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Российская газета

Летчики СФ поздравили женщин, изобразив в небе "восьмерку"

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Летчики-истребители корабельной авиации Северного флота на учениях выполнили над аэродромом вираж в горизонтальной плоскости в виде "восьмерки". Так они поздравили женщин с праздником 8 Марта. В учениях приняли участие восемь машин.

В небо летчики поднялись на самолетах Су-25 УТГ, Су-30СМ и Су-33, пишет ТАСС. За учениями и своеобразным поздравлением в небе наблюдали женщины-военнослужащие из состава дежурной смены аэродромных служб. После приземления летчики-истребители подарили им цветы.

А вот хоккеисты Северного флота поздравили женщин прямо на льду. В матче участвовали две команды: одна - мужчин-военнослужащих, в составе которой играли командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, его заместитель вице-адмирал Олег Голубев, и вторая - из 16 женщин, как военнослужащих и гражданского персонала, так и подразделений ведомственной охраны.

Победили женщины, забив мужчинам восемь символических шайб.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

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Страны
Россия
Продукция
Су-25
Су-30
Су-33
Проекты
Военные учения
СФ
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