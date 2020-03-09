Войти
Российская газета

Первый женский экипаж ВМФ РФ провел тренировку в Петербурге

75
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

В Объединенном учебном центре Санкт-Петербурга приступил к тренировкам первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа "Раптор". Девушки боролись за живучесть корабля, отрабатывали посадку на спасательный плот, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Пока в тренировках принимают участие две девушки их трех - это Юлия Курочкина и Анна Брикез. Третий член экипажа прибудет в Петербург 10 марта, она проходит медицинскую комиссию в Севастополе.

"РГ" уже писала о том, что на Черноморском флоте создан первый женский экипаж. Он будет служить на патрульном катере типа "Раптор", который используется для несения патрульной службы в прибрежной зоне морей. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Как чуть ранее заявлял главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, обучение в центре позволит женскому экипажу освоить техсредства катера, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации.

Обучение женского экипажа продлится в Петербурге до 27 апреля.


Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
03160 Раптор
Медицина
ЧФ
Похожие новости
27.07.2018
Министр обороны проверяет в Петербурге и Кронштадте готовность сил ВМФ к Главному военно-морскому параду
30.05.2018
Военные рассказали о действиях Черноморского флота во время ЧМ-2018
07.05.2018
Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений
12.05.2016
Россия перебросила в Сирию «Рапторы» спецназа ВМФ
07.08.2013
Флот отправляется в зиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 23:49
  • 1
В США представили головной обтекатель новой тяжелой ракеты
  • 08.03 22:29
  • 8169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.03 21:46
  • 10
К вопросу о восстановлении в Крыму торпедного завода «Гидроприбор»
  • 08.03 21:42
  • 807
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 08.03 19:54
  • 2
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 08.03 19:48
  • 160
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 08.03 19:44
  • 3
ВВС Сирии не хватает самолетов, и они вынуждены воевать на беззащитных Л-39
  • 08.03 18:43
  • 1
Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей
  • 08.03 17:22
  • 72
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 08.03 16:46
  • 20
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 08.03 16:35
  • 109
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 08.03 16:18
  • 8
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника
  • 08.03 15:17
  • 184
Дополнительные функции
  • 08.03 14:18
  • 3
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 08.03 13:45
  • 30
Космонавтика Илона Маска