Первый женский экипаж ВМФ РФ провел тренировку в Петербурге

В Объединенном учебном центре Санкт-Петербурга приступил к тренировкам первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа "Раптор". Девушки боролись за живучесть корабля, отрабатывали посадку на спасательный плот, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Пока в тренировках принимают участие две девушки их трех - это Юлия Курочкина и Анна Брикез. Третий член экипажа прибудет в Петербург 10 марта, она проходит медицинскую комиссию в Севастополе.

"РГ" уже писала о том, что на Черноморском флоте создан первый женский экипаж. Он будет служить на патрульном катере типа "Раптор", который используется для несения патрульной службы в прибрежной зоне морей. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Как чуть ранее заявлял главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, обучение в центре позволит женскому экипажу освоить техсредства катера, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации.

Обучение женского экипажа продлится в Петербурге до 27 апреля.

Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)