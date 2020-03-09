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Военное обозрение

Украина намерена организовать производство турецких беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Турция окажет помощь Украине в организации производства турецких ударных беспилотных комплексов на украинских предприятиях. Об этом заявляет Министерство обороны страны.

Украинское Министерство обороны прорабатывает вопрос по организации производства турецких беспилотников, при этом сообщается, что Анкара готова оказать Киеву содействие в этом вопросе. Как заявил бывший министр обороны Андрей Загороднюк, покинувший этот пост 4 марта при смене правительства, "беспилотники очень перспективное оружие, и Турция доказала это при боевых действиях в Сирии".

Украинское консалтинговое агентство Defense Express заявило, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2, ранее поставленный на Украину, активно и успешно применяется в операции "Весенний щит" в провинции Идлиб Сирии.

Дрон используется не только как разведчик и наводчик высокоточного вооружения, но и для ударов, с высокой эффективностью уничтожая военную технику режима Асада с помощью легких управляемых боеприпасов MAM-L

- пишет украинское агентство.

При этом многие западные издания, специализирующиеся на военной тематике, отмечают, что большие потери турецких беспилотников ставят под сомнение их способность противодействовать наземным средствам ПВО сирийской армии.

Напомним, что Киев получил от Анкары шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2, а в конце 2019 года украинские специалисты закончили обучение на управление данными комплексами.

Ранее бывший секретарь СНБО Турчинов заявил о необходимости применения переданных Турцией Украине беспилотников Bayraktar TB2 на Донбассе против ополченцев ДНР и ЛНР, по примеру "ударов турецких дронов в Сирии".

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Сирия
Турция
Украина
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