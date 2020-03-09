Сирия впервые за 30 лет потеряла МиГ-29

ВВС Сирии впервые более чем за 30 лет потеряли истребитель МиГ-29, пишет в Twitter обозреватель LuftwaffeAS.

Блогер опубликовал видеозапись, на которой якобы запечатлен взлет самолета, а также фотографию, сделанную неподалеку от места катастрофы. По его словам, МиГ-29СМ потерпел катастрофу 5 марта после вылета с авиабазы Шайрат в провинции Хомс. Пилот, полковник Юнес аль-Макдид (Yunes Al-Makdid), погиб, уточнил источник.

Россия за четыре с половиной года своей антитеррористической операции в Сирии потеряла, помимо прочего, один МиГ-29К, который потерпел катастрофу в ноябре 2016 года при заходе на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море.

МиГ-29 различных модификаций поставлялись Сирии с 1987 года. Согласно открытым данным, в составе ВВС вооруженных сил республики имеется около 30 истребителей этой модели.

По неофициальной информации, в июне 1989 года израильские F-15 сбили два сирийских МиГ-29, однако ни Дамаск, ни Израиль об этом случае никогда не заявляли; сомнения в достоверности этих сведений высказывали и различные исследователи. Кроме того, сообщалось об уничтожении двух МиГ-29 из ПЗРК «Игла» в сентябре 2001 года, но Израиль официально отрицал, что такое имело место. Кроме того, в марте 2018 года высказывались предположения, что один из МиГ-29 ВВС Сирии был сбит боевиками, но эта информация также не нашла подтверждения.