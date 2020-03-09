Незалежная вознамерилась укрепить армию выпускниками вузов

В войска будут призываться офицеры запаса до 43 лет

Власти Украины собираются призывать в армию выпускников военных кафедр вузов. Под ружье могут быть поставлены мужчины в возрасте до 43 лет. Однако в зону боевых действий, заявляют чиновники, такие «новобранцы» отправляться не будут, но точные сроки призыва пока не объявляется. Об этом на днях сообщило украинское интернет - издание «Обозреватель».

Заместитель областного военкома г. Днепа Сергей Полуцыган рассказал представителю издания, что призыв выпускников военных кафедр происходит уже второй год подряд. «Это совершенно разные категории граждан в отношении выполнения воинского долга. Лица, которые закончили военные кафедры, это офицеры запаса. Они сознательно пошли на военную подготовку. Это обязательный вид службы, они не могут отказаться от него», - сообщил заместитель. Он также сказал, что в армии такие офицеры будут служить 18 месяцев, всех распределят на должности, в соответствии с их званиями. Однако в отличие от офицеров-контрактников, их не смогут направлять в зону проведения Операции объединенных сил (ООС).

По словам Полуцыгана, целью такого призыва является формирование качественного резерва ВС. Офицеры запаса, но теперь уже в реальных условиях смогут применить свои знания, вспомнить чему их когда-то учили. «Система призыва офицеров запаса имеет две цели. Первая - офицеры непосредственно знакомятся с условиями воинской службы. Вторая - это формирование качественных резервистов, которые будут иметь практический опыт службы. В случае необходимости они способны отправиться в свои боевые подразделения и приносить пользу», - сказал Полуцыган.

Однако некоторые знания, полученные на военных кафедрах, уже не соответствуют нынешним армейским реалиям украинским реалиям. Один из них, проходивший обучение в 2013-2015 гг. рассказал «Обозревателю», что в то время их военному делу учили, как при Советском Союзе. «Тогда учили другие люди, которые привыкли к иной войне. Не к точечным операциям, а к полномасштабному наступлению, когда военные идут звеном по полю. Нас учили по тактике 60-х, когда скидывают бомбу, и мы отделением наступаем по фронту вместе с танками, БМП, БТР. Сейчас воюют иначе», - заявил офицер запаса. Он предположил, что сегодня военных кафедрах уже преподают участники войны в Донбассе, которые хорошо знают, как действовать и выживать в боевых условиях. «Я считаю, что на момент 2015 года подготовка была недостаточной. Материальная база отсутствовал, а и квалификация кадров оставляла желать лучшего. Надеюсь, что это изменилось», - заметил собеседник издания.

Другой выпускник одного из киевских вузов сообщил «Обозревателю», что окончил военную кафедру в 2016 году. «Могу сказать, что мало чему нас там научили. В стране война шла полным ходом, а мы окурки на территории университета собирали во время «военки». Сейчас хотят призвать тех, у кого уже семьи, дети и стабильная работа. Я, конечно, понимаю, что страну нужно защищать, но даже за эти годы не смогли профессиональную армию сделать и нормальный резерв создать из тех, кто уже прошел боевые действия», - сказал офицер запаса.

Военный эксперт Константин Машовец заявил изданию, что дефицит младшего офицерского состава в ВС Украины действительно существует. Однако будет ли решена эта проблема решат ли эту проблему нынешние выпускники военных кафедр остается под вопросом. «Качество подготовки офицеров запаса у нас так себе. Их готовят в основном на военных кафедрах гражданских институтов, и подготовка не совсем соответствует потребностям современных вооруженных сил. В принципе, после настоящей подготовки в условиях современной армии вполне возможно, что офицеры запаса станут эффективными», - заметил эксперт в беседе с «Обозревателем».

Он также сказал, что многие студенты шли на военную кафедру ради того, чтобы потом не быть призванными. За обучение платили деньги, и немалые. Но сейчас эта защита от армии перестала работать. И, конечно, многие этим недовольны. «На военные кафедры шли, чтобы не иметь проблем с законом. Часто за военные кафедры нужно было платить, и многие студенты относились к военным занятиям формально. Насколько эти офицеры будут полезны в армии сейчас, я не знаю», - отметил Машовец.

Один из сотрудников военкомата Киева считает, что вряд ли удастся призвать тех, кому уже за 30-35 лет. «У них уже дети, кто-то имеет проблемы со здоровьем. С ними сложнее. А вот более молодых выпускников военных кафедр легче отправить в армию. Ставку делают в основном на них», - заявил специалист.

В самих же вузах говорят, что раньше желающих пройти военную подготовку было хоть отбавляй, невзирая на стоимость обучения. Однако сейчас в связи с таким решением о призыве, желающих получить военное образование становится все меньше.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»