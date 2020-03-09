Войти
Независимое военное обозрение

Схватку в небе над Сирией выигрывают ВКС РФ

112
0
0
Полеты российской авиации с аэродрома Хмеймим (c) Минобороны России
Полеты российской авиации с аэродрома Хмеймим (c) Минобороны России.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Российская авиационная группа в Сирии перешла к активному использованию самолетов, оборудованных системами РЭБ для сдерживания действий турецких истребителей F-16 в сирийском воздушном пространстве. Об этом сообщает китайский информационный портал Sina, ссылаясь на свои источники.

Ранее сообщалось, что турецким самолетам удалость сбить три сирийских борта: два фронтовых бомбардировщика Су-24 и один учебно-боевой самолет L-39. Китайские эксперты сообщают, что турецкие истребители поражали самолеты противника ракетами класса «воздух - воздух» AIM-120С AMRAAM, не заходя в сирийское воздушное пространство. Максимальная дальность действия данной модификации ракет AIM-120 AMRAAM, составляет 105 км, это действительно дает возможность турецким истребителям простреливать все воздушное пространство над сирийскими провинциями Идлиб и Алеппо, без пересечения границы. По данным китайских специалистов авиагруппа российских ВКС в Сирии недавно была усилена самолетами Ту-214Р и Ил-22ПП. В качестве примера эффективности работы этих бортов приводится событие, случившееся 4 марта, когда турецкий F-16 атаковал в небе над Идлибом фронтовой истребитель Су-22 сирийских ВВС, но турецкая ракета AIM-120 так и не достигла цели, из-за воздействия на нее российских авиационных систем РЭБ.

Китайские эксперты считают, что ВКС РФ нашли великолепную альтернативу прямому вооруженному противостоянию с Турцией - тактику сдерживания, применяя системы РЭБ.

Напомним, что Ту-214Р (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, ДРЛОУ) оснащен радиотехническим комплексом МРК-411бокового и кругового обзора, работающим в широком диапазоне частот и оптоэлектронной системой высокого разрешения «Фракция». Радиус действия комплекса составляет 250 км, при полете Ту-214Р на высотах 10 км -12 км. Самолет - постановщик помех Ил-22ПП оснащен современной системой РЭБ «Порубщик», способен эффективно бороться с авиационными платформами ДРЛОУ, беспилотными летательными аппаратами, ударной авиацией и системами ПВО-ПРО, включая ЗРК Patriot и самолеты типа AWACS.

Отмечается, что вооруженная оппозиция, по сути, осталась без поддержки с воздуха, тогда как сирийские ВВС продолжают работать в провинциях Идлиб и Алеппо.

Независимые источники продолжают информировать о том, что российская сторона интенсифицировала поставку грузов военного назначения в Сирию. Турецкий блогер Yoruk Isik снова размесил в своем аккаунте Твиттер фотографии российского транспортного корабля «Спарта 4», проходящего пролив Босфор в направлении сирийского порта Тартус. В комментариях упоминается, что сильная осадка судна дает право сделать вывод о его серьезной загрузке.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
Турция
Продукция
AMRAAM
F-16
L-39
Patriot ЗРК
Ил-22
Су-22
Су-24
Ту-214
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.11.2018
Танковые армады Асада
17.07.2017
Даже муха не пролетит
10.07.2017
Совершенство приводит к деградации
08.11.2012
Сирийское небо: сегодняшнее состояние ВВС Сирии
17.10.2012
Без помощи извне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 23:49
  • 1
В США представили головной обтекатель новой тяжелой ракеты
  • 08.03 22:29
  • 8169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.03 21:46
  • 10
К вопросу о восстановлении в Крыму торпедного завода «Гидроприбор»
  • 08.03 21:42
  • 807
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 08.03 19:54
  • 2
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 08.03 19:48
  • 160
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 08.03 19:44
  • 3
ВВС Сирии не хватает самолетов, и они вынуждены воевать на беззащитных Л-39
  • 08.03 18:43
  • 1
Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей
  • 08.03 17:22
  • 72
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 08.03 16:46
  • 20
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 08.03 16:35
  • 109
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 08.03 16:18
  • 8
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника
  • 08.03 15:17
  • 184
Дополнительные функции
  • 08.03 14:18
  • 3
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 08.03 13:45
  • 30
Космонавтика Илона Маска