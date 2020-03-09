Схватку в небе над Сирией выигрывают ВКС РФ

Российская авиационная группа в Сирии перешла к активному использованию самолетов, оборудованных системами РЭБ для сдерживания действий турецких истребителей F-16 в сирийском воздушном пространстве. Об этом сообщает китайский информационный портал Sina, ссылаясь на свои источники.

Ранее сообщалось, что турецким самолетам удалость сбить три сирийских борта: два фронтовых бомбардировщика Су-24 и один учебно-боевой самолет L-39. Китайские эксперты сообщают, что турецкие истребители поражали самолеты противника ракетами класса «воздух - воздух» AIM-120С AMRAAM, не заходя в сирийское воздушное пространство. Максимальная дальность действия данной модификации ракет AIM-120 AMRAAM, составляет 105 км, это действительно дает возможность турецким истребителям простреливать все воздушное пространство над сирийскими провинциями Идлиб и Алеппо, без пересечения границы. По данным китайских специалистов авиагруппа российских ВКС в Сирии недавно была усилена самолетами Ту-214Р и Ил-22ПП. В качестве примера эффективности работы этих бортов приводится событие, случившееся 4 марта, когда турецкий F-16 атаковал в небе над Идлибом фронтовой истребитель Су-22 сирийских ВВС, но турецкая ракета AIM-120 так и не достигла цели, из-за воздействия на нее российских авиационных систем РЭБ.

Китайские эксперты считают, что ВКС РФ нашли великолепную альтернативу прямому вооруженному противостоянию с Турцией - тактику сдерживания, применяя системы РЭБ.

Напомним, что Ту-214Р (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, ДРЛОУ) оснащен радиотехническим комплексом МРК-411бокового и кругового обзора, работающим в широком диапазоне частот и оптоэлектронной системой высокого разрешения «Фракция». Радиус действия комплекса составляет 250 км, при полете Ту-214Р на высотах 10 км -12 км. Самолет - постановщик помех Ил-22ПП оснащен современной системой РЭБ «Порубщик», способен эффективно бороться с авиационными платформами ДРЛОУ, беспилотными летательными аппаратами, ударной авиацией и системами ПВО-ПРО, включая ЗРК Patriot и самолеты типа AWACS.

Отмечается, что вооруженная оппозиция, по сути, осталась без поддержки с воздуха, тогда как сирийские ВВС продолжают работать в провинциях Идлиб и Алеппо.

Независимые источники продолжают информировать о том, что российская сторона интенсифицировала поставку грузов военного назначения в Сирию. Турецкий блогер Yoruk Isik снова размесил в своем аккаунте Твиттер фотографии российского транспортного корабля «Спарта 4», проходящего пролив Босфор в направлении сирийского порта Тартус. В комментариях упоминается, что сильная осадка судна дает право сделать вывод о его серьезной загрузке.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО