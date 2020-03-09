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Российская газета

Бойцы Северного флота провели ночные стрельбы в условиях Заполярья

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Бойцы отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота провели учения по ночной стрельбе из разного вида вооружения. Они стреляли в сложных погодных условиях - сильном ветре и снегопаде.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, военнослужащие отработали ведение огня из штатного стрелкового оружия, начиная от автоматов и пулеметов, снайперских винтовок и заканчивая противотанковыми гранатометами РПГ-7. Упражнения боевых стрельб бойцы выполняли с использованием ночных прицелов.

Ночные стрельбы - это обязательный элемент боевой подготовки военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота. При их проведении применяют трассирующие боеприпасы для наблюдения за результатом стрельбы и корректировки огня.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
РПГ-7
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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