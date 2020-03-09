«Зимний партизан»: как проходят белорусско-британские учения

Под Витебском проходит второй этап двусторонних учений «Зимний партизан», проводимых Великобританией и Беларусью. Британцы прибыли в Беларусь для обучения навыкам зимнего выживания, но погода внесла свои коррективы.

Британские вооружённые силы представляют 28 морских пехотинцев. Вместе с миротворческой ротой 103-й воздушно-десантной бригады они участвуют в отработке различных тактических элементов по тематике подготовки «голубых касок» ООН. Этот процесс можно увидеть на видео от YouTube-канала «ВоенТВ Беларуси».

Тренировка миротворцев