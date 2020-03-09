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WarSpot

«Зимний партизан»: как проходят белорусско-британские учения

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Источник изображения: warspot.ru

Под Витебском проходит второй этап двусторонних учений «Зимний партизан», проводимых Великобританией и Беларусью. Британцы прибыли в Беларусь для обучения навыкам зимнего выживания, но погода внесла свои коррективы.

Британские вооружённые силы представляют 28 морских пехотинцев. Вместе с миротворческой ротой 103-й воздушно-десантной бригады они участвуют в отработке различных тактических элементов по тематике подготовки «голубых касок» ООН. Этот процесс можно увидеть на видео от YouTube-канала «ВоенТВ Беларуси».

Тренировка миротворцев

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Страны
Белоруссия
Великобритания
Продукция
Витебск РЭБ
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