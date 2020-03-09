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ТАСС

В Роскосмосе назвали смену расчета на космодроме Куру плановой

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Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что персонал французской компании Arianespace практически в полном составе покинул космодром из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в соседнем населенном пункте

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Смена боевого расчета на космодроме Куру во Французской Гвиане будет плановой. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Роскосмоса.

"Работы идут в соответствии с планом, будет частичная плановая ротация расчета", - отметили в госкорпорации.

Новый расчет, уточнили в Роскосмосе, прибудет на космодром Куру в соответствии с графиком.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что персонал французской компании Arianespace, которая является оператором космодрома Куру, практически в полном составе покинул космодром из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в соседнем населенном пункте. Другой источник подтвердил информацию и уточнил, что "российский боевой расчет - около 300 человек - планирует вернуться в РФ в понедельник, предварительно завершив операции по переносу пуска "Союза-СТ" с эмиратским спутником Falcon Eye 2".

Другой источник сообщал ТАСС о переносе запуска ракеты "Союз-СТ", которая должна вывести на орбиту с космодрома Куру спутник Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2. Носитель снимут со стартового комплекса для замены разгонного блока "Фрегат" из-за сбоя в плате блока обогрева одного из жидкостных ракетных двигателей малой тяги его системы управления. Данное замечание, уверены российские специалисты, не препятствует проведению запуска, однако арабские специалисты решили перестраховаться. Собеседник агентства уточнил, что пуск отложен на первую декаду апреля.

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Страны
Гвиана
ОАЭ
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Arianespace
Роскосмос
Проекты
Ariane РН
Союз-2 РН
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