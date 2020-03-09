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ТАСС

NYT: команды на Voyager-2 не будут поступать почти год

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Станция Voyager 2
Станция Voyager 2.
Источник изображения: Ryan Howerter

По данным издания, это связано с модернизацией антенн системы дальней космической связи

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американская межпланетная станция Voyager-2, запущенная 43 года назад и находящаяся за пределами нашей Солнечной системы на расстоянии около 18,5 млрд км от Земли, на протяжении примерно 11 месяцев не сможет получать команд. Как сообщила газета The New York Times, это связано с модернизацией антенн системы дальней космической связи.

Voyager-2 летит по такой траектории, что передавать на него команды можно только с антенны диаметром 70 м, расположенной в Австралии. Однако, как отметила газета, эту антенну необходимо срочно модернизировать в связи с предстоящими запусками автоматических станций к Марсу.

Американская система дальней космической связи, антенны которой размещены в Голдстоне (штат Калифорния), в Канберре (Австралия) и под Мадридом, была создана 57 лет назад и работает практически в круглосуточном режиме. Каждая из станций оснащена тремя 34-метровыми и одной 70-метровой антенной. Они используются поочередно в зависимости от того, где по отношению к Земле находится тот или иной космический аппарат.

"Честно говоря, подходящего времени для ремонта такой системы никогда не наступает, - привела газета мнение руководителя научной программы Voyager-2 Сьюзен Додд из Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния). - Однако приходится проводить такие работы, по крайней мере тогда, когда нагрузка на систему не так велика".

Модернизация антенны началась после того, как специалистам удалось передать на борт станции команды по восстановлению ее работоспособности после произошедшего в январе сбоя: Voyager-2 не выполнил запланированный маневр, предусматривающий оборот на 360 градусов вокруг своей оси для калибровки бортового оборудования, предназначенного для измерения магнитного поля.

Автоматические станции Voyager-1 и Voyager-2 были запущены в 1977 году с промежутком в две недели. Аппаратура Voyager-1 позволила провести наблюдения Юпитера, Сатурна и его спутника Титана. Voyager-2 - единственный аппарат, сближавшийся со всеми четырьмя газовыми гигантами Солнечной системы - Юпитером в 1979 году, с Сатурном (1981), Ураном (1986) и Нептуном (1989). С помощью его аппаратуры были обнаружены 16 новых спутников планет и проведены наблюдения Великого темного пятна на Нептуне.

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Страны
Австpалия
США
Проекты
Марс
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