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Интерфакс-АВН

МИД РФ: учения НАТО у российских границ не изменят внешнеполитический курс Москвы

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Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Агрессивные намерения США и НАТО будут учтены в российском военном строительстве

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Учения НАТО "Defender Europe-2020" у границы России не способны оказать влияние на российскую внешнюю политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заставить изменить российский курс во внешней политике не получится. В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно", - сказала Захарова, отвечая на вопрос СМИ.

"Разумеется, агрессивные намерения США и НАТО учтем в собственном военном строительстве. Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность", - заявила представитель МИД РФ.

Учения НАТО "Defender Europe-2020" пройдут в апреле-мае 2020 года на территории ряда государств Европы вдоль западной границы РФ.

"Показательно, что эти маневры по отработке боевых действий альянса, в которых, помимо европейских натовцев, участвуют более 20 тысяч американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники, станут крупнейшими с окончания "холодной войны"", - сказала Захарова.

"Примечательно также решение провести подобные широкомасштабные маневры в то время, когда Россия будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Она была развязана нацистской Германией как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР. Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне, стараясь оказать давление на Россию", - отметила она.

Представитель МИД РФ также сказала: "Под предлогом обязательств в рамках североатлантического блока, CША систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе в непосредственной близости от нашей страны и регулярно увеличивают финансирование соответствующих военных программ. Вот и теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что "потенциальным противником" в рамках данных учений является Россия".

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Страны
Германия
Россия
США
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
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