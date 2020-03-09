ЕС призвал Россию сотрудничать со следствием по делу о сбитом над Украиной пассажирским самолетом

Брюссель. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в связи с начинающимся в понедельник в Гааге процессом по делу о сбитом над Украиной Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года призвал Россию от имени Евросоюза сотрудничать со следствием.

"Поскольку уголовное расследование Совместной следственной группы (ССГ) продолжается, ЕС призывает все государства, включая Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать со следствием в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН", - говорится в коммюнике главы дипломатии Евросоюза, распространенном в субботу в Брюсселе.

В документе напоминается, что трагедия рейса MH17 привела к гибели 298 гражданских лиц 17 различных национальностей.

"Начало уголовного процесса 9 марта знаменует собой важную веху на пути к установлению истины и достижению справедливости для жертв рейса MH17 и их ближайших родственников, а также привлечению к ответственности лиц, виновных в уничтожении рейса MH17", - отметил Боррель.

Он подтвердил уверенность Евросоюза в независимости и профессионализме юридических процедур.

9 марта в Гааге в судебном комплексе "Схипхол" начнется судебный процесс по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года малайзийского Boeing -777. Как сообщалось, в ходе первого заседания выступят 13 свидетелей, личности которых держатся в секрете.

В то же время, как передал корреспондент "Интерфакс-Украина", суд еще не знает, сколько свидетелей выступят на судебном процессе в Нидерландах по делу о крушении в Донбассе малайзийского самолета. Об этом в интервью агентству сообщила ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл (Yolande Wijnnobel).

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет ССГ, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, утверждая, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Следственная группа 19 мая 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск и будут привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов, сказано в заявлении ССГ. Как отмечают нидерландские СМИ, они обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.