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«Cеконд-хенд» из США назвали единственным средством усиления ВМС Украины

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Источник изображения: Фото: страница ВМС ЗС України в Facebook

Использование Военно-морскими силами (ВМС) Украины списанных военных кораблей, доставленных из Соединенных Штатов, может усилить позиции страны на Черном море, сообщил на брифинге «Главкома» заместитель директора украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Военный эксперт заявил, что только США при помощи поставок кораблей «секонд-хенд», оснащенных ракетным оружием, могут помочь Украине в усилении позиции на Черном море. «Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море», — сказал он.

В феврале командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота, размещенный на Крымском полуострове.

В сентябре 2019 года Вашингтон передал Киеву пару списанных патрульных катеров Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) типа Island, построенных в 1988 году. США обещали передать Украине еще два списанных таких корабля.

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