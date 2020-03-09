Минобороны показало стрельбу Су-25СМ3 на учениях в Ставропольском крае

Штурмовик Су-25СМ3 во время лётно-тактических учений в Краснодарском крае.

Минобороны опубликовало видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России в ходе учений в Ставропольском крае.

На кадрах, снятых из кабины пилота, видно нанесение ракетных ударов по условному противнику, передает РИА "Новости".

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, стрельба велась по мишеням, имитирующим колонну, наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии условного противника.

Особое внимание уделялось аэронавигации и уходу штурмовиков из-под удара зенитных систем "террористов".

В феврале Минобороны разместило видеозапись с боевыми стрельбами модернизированных танков Т-72.

Дмитрий Зубарев