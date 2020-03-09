Минобороны Сирии показало видео точечных авиаударов по боевикам

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В боях под Саракибом в провинции Идлиб ликвидировано более шести тысяч боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщило сирийское государственное телевидение. Помимо ощутимых потерь в живой силе, протурецкие силы лишились порядка 615 единиц различной авто- и бронетехники, включая БМП американского производства M113 (из состава турецких ВС).

Вместе с тем государственное агентство SANA опубликовало предоставленные МО Сирии кадры точечных ударов по позициям боевиков. Примечательно, что видео было обнародовано всего за несколько часов до начала переговоров президента РФ Владимира Путина и его коллеги Реджепа Эрдогана в Москве.

Напомним, согласно достигнутым в Кремле договоренностям между лидерами России и Турции, прекращение огня в идлибоской зоне действует с 00:01 часов 6 марта, и, кстати говоря, как по сообщениям российской стороны, так и турецкой, в целом соблюдается. Соглашение также подразумевает создание безопасного 12 километрового коридора вдоль трассы М4, где будут регулярно проводить патрулирование совместные российско-турецкие силы.