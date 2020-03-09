SpaceX в 50-й раз посадила Falcon 9 и в 20-й запустила Dragon

После последнего пуска ракеты Falcon 9 американская компания SpaceX в 50-й раз посадила первую ступень носителя, сообщает Space.com. До этого использовавшаяся в составе ракеты первая ступень запускалась в декабре 2019 года.

Старт Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС) состоялся с космодрома на мысе Канаверал 7 марта в 07:50 по московскому времени. Для Dragon полет к МКС был 20-м. Капсула космического корабля, участвующая в данной миссии, ранее летала два раза. Кроме того, данная миссия стала последней, совершенной в рамках заключенного в 2008 году между НАСА и SpaceX контракта стоимостью 1,6 миллиарда долларов на доставку грузов на околоземную орбиту.

Следующий грузовой пуск SpaceX к МКС должен состояться в октябре. Миссия пройдет в рамках нового соглашения, заключенного между компанией и космическим агентством. Грузы на МКС будут доставляться Dragon 2, который, в отличие от Dragon, способен не три, а пять раз использоваться для полетов на околоземную орбиту.

В феврале гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о том, что российский космический корабль «Федерация», известный также как «Орел» и создаваемый для полетов к Луне, получил днище. В декабре 2019 года агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы Ракетно-космической корпорации «Энергия», написало, что «Орел» в случае запуска тяжелой ракетой-носителем семейства «Ангара» получается перетяжеленным на 2,3 тонны и недостаточно многоразовым.