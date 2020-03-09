The Times (Великобритания): железный астероид может сделать нас миллиардерами

Далеко в космосе летит гигантский шар, состоящий из такого количества металлов, что каждый житель Земли благодаря ему мог бы стать миллиардером, пишет «Таймс». Правда, добывать металлы планов нет. Зато запланированы исследования поверхности астероида: они помогут заглянуть в далекое прошлое Солнечной системы.

Далеко в космосе летит гигантский шар, состоящий из такого количества металлов, что каждый житель Земли благодаря ему мог бы стать миллиардером.

Наверное, никого не удивит, что человеком, который должен помочь людям добраться до него, может стать Илон Маск (Elon Musk). НАСА сообщило, что занимающаяся исследованиями космоса компания миллиардера SpaceX присоединиться к исследованиям астероида, получившего название (16) Психея.

Американские ученые утверждают, что это небесное тело, которое, возможно, когда-то было ядром планеты, содержит металлов на сумму 8 000 квадриллионов фунтов стерлингов. Квадриллион - число с 15 нулями. Если распределить эти деньги среди всего населения Земли, которое сейчас составляет почти 8 миллиардов человек, то получится примерно по миллиарду фунтов на каждого.

Однако планов по доставке астероидного металла на Землю нет, интерес ученых связан со сходством астероида с планетами.

Есть мнение, что этот астероид диаметром около 224 километра, который находится сейчас примерно в 518 миллионах километров от Земли, раньше был расплавленным ядром планеты. Предположительно она лишилась своей каменистой мантии из-за столкновений с другими небесными телами миллиарды лет назад. Ядро постепенно охладилось и превратилось в твердую массу никеля и железа.

Психея, по форме напоминающая картошку и расположившаяся между Марсом и Юпитером, не похожа на остальные астероиды, представляющие собой смесь камня и льда. Поэтому она может дать нам уникальные сведения о процессе формирования планет. В глубине Земли, вероятно, находится такое же металлическое ядро, но оно недостижимо, так как покрыто каменистой мантией и корой. Исследование Психеи, вероятно, позволит нам заглянуть в далекое прошлое Солнечной системы.

Зонд НАСА не станет приземляться на астероид, а будет вращаться вокруг него в течение 21 месяца, исследуя различные типы его поверхности и их возраст. Его целью будет в том числе определить, является ли Психея ядром объекта размером с планету. Беспилотный космический аппарат отправит в космос ракета Falcon Heavy компании SpaceX - крупнейшая в мире ракета-носитель со времен "Сатурна-5", доставившего людей на Луну.

Falcon Heavy оторвется от земли во Флориде в июле 2022 года. После старта его боковые ускорители отделятся от корпуса, развернутся и отправятся обратно на Землю для повторного использования. Ожидается, что космический аппарат НАСА достигнет Психеи в 2026 году. Среди его полезного груза будет также оборудование для двух других миссий НАСА. Одна из них заключается в изучении марсианской атмосферы, а другая подразумевает исследование двойных астероидов.

Том Ноулз (Tom Knowles)