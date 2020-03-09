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Независимое военное обозрение

Министерство обороны круглосуточно следит за коронавирусом

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Министерство обороны РФ. Архивное фото
Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Министерство обороны РФ проводит мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции Covid-19, вызываемой вирусом 2019-nCoV, сообщается 6 марта на сайте ведомства.

Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин об опасности распространения новой вирусной инфекции в ВС России рассказал в интервью газете «Красная звезда».

В связи с распространяющимся в мире заболеванием, вызванным 2019-nCoV, быстрая диагностика и клиническое ведение больных с этой инфекцией являются задачами первостепенной важности для всех российских медиков, в том числе и военных.

Дмитрий Тришкин заявил: «В Минобороны России в связи с данной санитарно- эпидемиологической обстановкой, а также угрозой распространения коронавирусной инфекции организована необходимая работа, имеющая своей целью обеспечение и сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия среди личного состава Вооруженных Сил». В центрах государственного санитарно-эпидемиологического надзора МО мониторинг эпидемиологической обстановки ведется в круглосуточном режиме.

В целях проведения мероприятий по недопущению разрастания эпидемии коронавируса разработаны и направлены в войска и военно-медицинские организации документы, методические указания по профилактике и проведению специальных мероприятий.

Осуществляется работа по активному раннему выявлению первых признаков заболевания, к которым, в первую очередь, относится боль в горле. С течением болезни развиваются бронхит и пневмония. Привычный грипп начинается с высокой температуры и потом проявляются симптомы, а при вирусе все идет наоборот. На начальном этапе нет ни температуры, ни насморка, та олько боль в горле и сухой кашель.

Люди, прибывающие из загранкомандировок, и все, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением. Усиливается дезинфекционный режим, проводятся проветривания помещений и обеззараживание воздуха.

Для медперсонала на случай выявления или поступления больного с таким диагнозом проработан алгоритм действий, в числе которых - немедленная изоляция заболевших.

Госпитали, амбулаторно-поликлинические подразделения, медицинские отделы воинских частей получили противовирусные препараты, комплекты защитной медицинской одежды, специальные средства транспортировки инфекционных больных, дезинфекционные средства и аппаратуру.

Режим обсервации, ужесточающий пропускной режим, отмену увольнительных, отмену массовых мероприятий, предусматривается в том случае, если в гарнизоне будет выявлен заболевший. В военных учебных заведениях налажено проведение ежедневных «барьерных» медосмотров, введен масочный режим. Особое внимание уделяется объектам питания.

В России 6 февраля оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции подтвердил еще шесть случаев заболевания новым вирусом, Все заразившиеся побывали в Италии, пятеро больных переносят вирус в легкой форме.

Они находятся в Москве в специальных боксах инфекционной больницы №1 и медицинского комплекса в Коммунарке, еще один человек в состоянии средней тяжести – в Нижнем Новгороде. В настоящее время по официальной статистике в стране госпитализированы 10 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости». В Москве в соответствии с указом мэра Сергея Собянина введен режим повышенной готовности из-за угрозы эпидемии. В настоящее время общее число заболевших в мире превысило 100 тыс. человек.


Ирина Дронина

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