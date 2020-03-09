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ТАСС

В Хорватии установили памятник Юрию Гагарину

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Граффити с изображением Юрия Гагарина
Граффити с изображением Юрия Гагарина.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, bilderkombinat berlin

Он стал первым в "Парке героев" на территории Астрономического центра города Риеке

ЗАГРЕБ, 7 марта. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Бюст первому в истории космонавту Юрию Гагарину установлен в хорватском городе Риеке, расположенном на берегу Адриатического моря. Торжественная церемония с участием мэра Риеки Войко Оберснела, посла России в Хорватии Анвара Азимова, летчика-космонавта, Героя Советского Союза Анатолия Арцебарского, а также участников организации российских соотечественников, состоялась в Астрономическом центре города. Об этом рассказала корреспонденту ТАСС представитель Россотрудничества в республике Наталья Якимчук, которая также приняла участие в мероприятии.

По ее словам, Арцебарский прибыл в Хорватию для участия в открытии памятника и программе празднования Международного дня планетариев.

"Мы очень рады тому, что памятник первому космонавту планеты установлен именно в Риеке, ставшей культурной столицей Европы-2020, - отметил в ходе выступления Оберснел. - Он станет первой композицией в "Парке героев" на территории Астрономического центра, который будет продолжен скульптурами всемирно известных первооткрывателей и исследователей".

Как в свою очередь подчеркнул российский посол Азимов, это уже второй памятник первому космонавту планеты в Хорватии. "В 2016 году бюст Гагарина был установлен в центральном парке Загреба при содействии мэра столицы Милана Бандича", - уточнил глава российской дипмиссии.

Бюст работы скульптора Алексея Леонова, предоставленный Международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур - единый мир", передан в дар городу Риеке и Астрономическому центру посольством России и представительством Россотрудничества в Хорватии.

К открытию памятника приурочена прошедшая в Риеке выставка рисунков учеников Гагаринской художественной школы из города Гагарин "Мой космос".

В рамках праздничных мероприятий в Риеке в течение двух дней проходят лекции и встречи Арцебарского со школьниками, студентами и молодежью города и региона, а также состоится открытие Международного дня планетариев и празднование дня рождения Юрия Гагарина.

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Страны
Россия
Хорватия
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