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WarSpot

Американцы «распробовали» немецкие винтовки

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия закупает крупную партию винтовок M110A1. Вчера, 6 марта, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны США и компания Heckler & Koch Defense заключили контракт на поставку снайперских винтовок для марксмэнов.

Немецкая оружейная система G28 (армейское обозначение HK417) победила в американском тендере CSASS по замене винтовок M110. Ранее армия США уже сделала несколько небольших закупок HK417, теперь же заключён крупный контракт стоимостью $33,5 млн. Точное количество закупаемого оружия не раскрывается.

Винтовка HK241 — более «лёгкая» версия HK417

Источник изображения: armyrecognition.com

Американской армии будут поставляться винтовки модификации HK241 — более «лёгкой» версии HK417. По неофициальным данным, солдаты отдали предпочтение этой модификации в ходе тестирования, проведённого в прошлом году. При этом её обозначение (M110A1) в ВС США сохранится.

Снайперская винтовка Heckler & Koch G28 была разработана по заказу бундесвера. В G28 применяется газоотводная автоматика с коротким ходом поршня и поворотным затвором. Стрелок может изменять настройки газового регулятора, что даёт возможность эффективно использовать глушитель. Винтовка G28 выпускается в двух версиях: «стандартной» и «патрульной», которые отличаются друг от друга лишь базовым набором аксессуаров. Эффективная дальность стрельбы составляет около 600 м по грудной мишени и порядка 800 м — по ростовой мишени. При стрельбе серией в десять выстрелов с расстояния 100 м максимальное рассеивание составило 4,5 см, что соответствует 1,5 угловой минуты.

Длина винтовки G28 составляет 965–1082 мм (изменяется благодаря использованию телескопического приклада), длина ствола — 420 мм. Вес оружия в «стандартной» комплектации составляет 5,8 кг, в «патрульной» — 5,15 кг. G28 имеет только полуавтоматический режим огня и может комплектоваться 10- и 20-зарядными магазинами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
M110
Компании
Heckler & Koch
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