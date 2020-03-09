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ВМС Украины должны делать ставку на американский «секонд-хэнд»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинский флот сможет изменить баланс сил в Черном море только в том случае, если получит в свое распоряжение списанные американские военные корабли.

Такое заявление на брифинге издания «Главком» сделал украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы «секонд-хэнд»  кораблей с ракетным оружием», - заявил он.

Эксперт уверен в том, что даже десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс сил в Черном море. Он полагает, что для нового министра обороны Украины Андрея Тарана будет «суперуспехом» проработка конкретно этого вопроса, так как украинские ВМС «нуждаются в реабилитации».

Ранее EADaily сообщало, что Командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко пожаловался на значительное усиление боевого потенциала российского флота в Черноморском регионе.

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Страны
Россия
США
Украина
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