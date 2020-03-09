Сергей Шойгу поздравил женщин российской армии с праздником

В Вооруженных силах РФ сорок с лишним тысяч представительниц прекрасного пола носят погоны военнослужащих, а весенний праздник в преддверии 75-летия Дня Победы стал поводом для того, чтобы поздравить в их лице всех российских женщин.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и служащим женщинам и сказал: «В дни празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне рядом с музеем «Дорога памяти» в честь женщин, которые ждали своих мужей с фронта, героически трудились в тылу, будет открыт один из красивейших памятников матерям победителей». Этим монументом мы сможем выразить благодарность всем женщинам, которые помогли добиться победы в войне.

Великая Отечественная война стала испытанием для всего народа нашей страны, а на плечи женщин легли тяготы не только военной службы, но и обеспечения тыла. Они были на линии фронта, активно участвовали в подполье, в партизанском движении, а также стояли у станка, сеяли и собирали урожай, чтобы помочь защитникам и тем, кто не был призван на службу. В начале войны в промышленности было занято 5 млн женщин, а к сельскохозяйственным работам привлекались 19 млн женщин. В действующей армии насчитывалось около 700 тысяч женщин-врачей и более 2 миллионов средних и младших медицинских работников. Были они и в авиации, морской пехоте, на кораблях, в партизанских отрядах, с пехотой дошли до Берлина. Кроме того, их моральная поддержка была неоценимым вкладом в победу, а матери, жены, подруги и дочери, которые ждали и поддерживали защитников Родины, стали основой беспримерного мужества и отваги борцов за свободу.

«И сегодня они находятся там, где тяжелее всего, воюют с нами против международного терроризма», - сказал Сергей Шойгу.

За успехи в службе министр наградил 9 женщин-военнослужащих и гражданских сотрудниц военного ведомства.

Ирина Дронина