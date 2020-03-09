"Могли дважды потерять корабль": Boeing вышел из доверия

NASA: корабль Starliner мог дважды погибнуть в декабре

Из-за просчетов Boeing декабрьский запуск корабля Starliner мог дважды закончиться аварией. В NASA дали понять, что не доверяют инженерам компании безопасность их разработок, и ведут переговоры о покупке еще одного места на российском "Союзе".

Похоже, авиакосмическая корпорация США Boeing рискует лишиться доверия одного из важнейших своих заказчиков - NASA. По крайней мере, так интерпретируют американские СМИ результаты расследования неудачного полета корабля Starliner, который состоялся в декабре к МКС.

Starliner был запущен с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде 20 декабря с помощью ракеты-носителя Atlas V. Из-за сбоя в системе подсчета полетного времени он не смог достичь нужной точки орбиты, чтобы состыковаться с космической станцией. После неудачной попытки доставить на МКС продукты и подарки для астронавтов космический корабль Starliner приземлился в пустыне штата Нью-Мексико.

На состоявшейся в США встрече представители NASA и Boeing рассказали об итогах совместного расследования происшествия, которое поставило под угрозу график выполнения пилотируемой программы США.

Оценивая масштабы проблемы, заместитель руководителя NASA по пилотируемой программе Дуглас Ловерро дал понять, что относится к ней со всей серьезностью, и не стеснялся в оценках.

В связи с этим он заявил, что аварийная миссия оказалась на грани "вероятной потери".

В последний раз подобная оценка критической ситуации давалась NASA, когда в 2013 году астронавт Лука Пармитано чуть не захлебнулся водой, поступавшей в скафандр в открытом космосе, напоминает американский журналист Эрик Бергер.

Отвечая на причины столь резкой оценки, Ловерро уточнил:

«За время миссии мы могли дважды потерять корабль».

Представитель NASA пояснил, что за время полета произошли два важный программных сбоя. Первый - когда корабль Starliner получил от ракеты Atlas неверный параметр - «время с начала миссии». Это привело к перерасходу топлива и задержке с выходом на нужную орбиту.

Расследование установило, что заблаговременное моделирование поведения корабля и ракеты с момента запуска до стыковки с МКС могло выявить сбой в отсчете времени. Однако инженеры Boeing разбили моделирование на отдельные участки.

Вторая ошибка была замечена и исправлена за несколько часов до нештатного возвращения корабля на Землю - эта ошибка была в программе и могла привести к неправильному срабатыванию нескольких двигателей.

Если бы она произошла, спасаемая капсула корабля и служебный модуль могли столкнуться на орбите,

после чего капсула могла сгореть в атмосфере, а не мягко приземлиться на территории США.

Неудача с запуском корабля Starliner стала вторым ударом по репутации Boeing за последний год после двух катастроф пассажирских самолетов Boeing 737 MAX. При этом, похоже, у обоих провалов общие технологические корни - самоуверенность инженеров компании и их бесконтрольность при разработке техники, сказал Ловерро.

По итогам расследования принято решение о 61 рекомендации технического характера, обязательной к исполнению в ближайшие месяцы.

Они касаются исправления выявленных ошибок в программном коде и мероприятиях по выявлению других скрытых в нем «багов».

Помимо этого до сих пор идет поиск причин, по которым связь с кораблем несколько раз пропадала в ходе миссии.

Пока не ясными остаются два момента - когда состоится новый пуск корабля и потребуется ли компании Boeing еще один беспилотный запуск. Решение этих вопросов будет зависеть от плана, который Boeing представит для исправления ситуации.

«Нам предстоит решить, есть ли у нас достаточно уверенности сказать, что мы готовы к полету с экипажем, или нам требуется еще одно беспилотное испытание», - заявил Ловерро.

К декабрьскому полету было приковано повышенное внимание, поскольку, если бы он прошел успешно, NASA смогло бы сертифицировать Starliner для проведения пилотируемого полета.

Первый запуск CST-100 Starliner стал серьезным испытанием для Boeing.

Корпорация соперничает с космическим гигантом Space X миллиардера Илона Маска. В марте 2019 года его компания провела успешный беспилотный полет своего корабля Crew Dragon на космическую станцию, после чего корабль вернулся на Землю.

Задержка с готовностью кораблей SpaceX и Boeing пока привела к главному результату - в NASA ведут переговоры с Роскосмосом о покупке еще одного места на российском корабле «Союз», сообщил Ловерро.

Павел Котляр