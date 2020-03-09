Секонд-хэнд из США: Украина хочет усилиться в Черном море

На Украине предложили усилить флот «секонд-хэнд» кораблями ВМС США

В Киеве предложили усилить свои позиции в Черном море с помощью списанных американских кораблей. По словам замглавы киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, Украине поможет только «секонд-хэнд» из США.

Списанные американские корабли помогут Украине принципиально усилить свои позиции в Черном море по сравнению с другими региональными государствами, заявил замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Он назвал «суперуспехом» такое развитие событий, при котором новый министр обороны Украины Андрей Таран занялся бы этим вопросом, передает РИА «Новости».

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы «секонд-хэнд» кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море», - уверен эксперт.

Ранее в Сети появилось видео того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевский судостроительный завод и увидел аварийное состояние ракетного крейсера «Украина», который стоит у причала и при этом еще числится недостроенным.

В ходе этой же встречи с работниками предприятия - прямо у причала - министр обороны Украины Степан Полторак предложил «демилитаризировать» судно, чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для модернизации других кораблей военно-морских сил.

«Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение не пригодны к использованию.

На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое, в принципе, устарело даже для Российской Федерации», - указал военный.

В марте прошлого года командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в конгрессе заявил, что американские военные намерены передать Украине еще два списанных боевых патрульных катера типа Island.

Тогда же сообщалось, что США передадут ВМС Украины списанные катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). Позднее стало известно, что техническое состояние катеров в настоящее время не позволяет даже доставить их на Украину, а не то что проводить какие-либо учения или боевые действия.

В этой связи командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что украинским властям нужно быть реалистами - «москитный флот» из артиллерийских катеров совершенно бесполезен.

«Москитный флот обладает практически нулевой эффективностью и не может противостоять ракетным ударам с воздуха», - отметил он.

Он подчеркнул, что украинские ВМС не располагают современными противокорабельными ракетами. В то же время, по словам Гайдука, Черноморский флот России зря времени не терял - с 2014 года его «наполнили подводными лодками, надводными кораблями, авиацией, способной нести крылатые ракеты».

«Пятый год войны заканчивается лишь бумажными корабликами, бумажными подводными лодками, бумажным ракетным оружием.

Все, что мы смогли за этот период сделать - построить шесть малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых уже находятся в плену», - подчеркнул украинский военачальник.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подтвердил, что группировка российских войск в Крыму постоянно укрепляется. Дислоцированные на полуострове войска «не оставят врагу ни единого шанса» в случае атаки, пообещал генерал.

Кроме того, до этого Киев сообщал о приобретении у Польши больших ракетных катеров, списанных в 2013 году. Их стоимость составляет $210 тыс. Впрочем, состояние судов тоже оставляет желать лучшего: у одного из них обнаружили уже четыре течи.

«Мы уже забыли, что мы морское государство. Мы уже сторонники какой-то концепции «москитного флота». Украина - это морское государство. Не эта политика «москитного флота» должна быть», - заявлял на конференции в Киеве генерал-лейтенант ВСУ, экс-заместитель начальника управления разведки минобороны Украины Юрий Радковец.

Вашингтон регулярно поставляет Украине военную технику. Как заявил в ноябре прошлого года глава Госдепартамента США Майк Помпео, Вашингтон организовал поставки оружия Киеву, чтобы Украина успешно воевала против России. По его словам, инициатива военного снабжения Киева принадлежала лично Дональду Трампу.

Рафаэль Фахрутдинов