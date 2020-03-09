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Известия.ru

В Эфиопии назвали предварительную причину крушения Boeing 737 MAX

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Xinhua

Эфиопские следователи считают, что крушение самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии в прошлом году произошло из-за особенностей конструкции борта. Об этом 6 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с предварительным отчетом расследования.

Ожидается, что документ будет опубликован в день годовщины трагедии — 10 марта.

Собеседники агентства заявили, что выводы эфиопских специалистов вызывают множество вопросов из-за контраста с предварительными результатами проверки их индонезийских коллег, которые, расследуя схожий инцидент в 2018 году в своей стране, выделили не один, а несколько решающих факторов: конструкцию самолета, плохое техническое обслуживание и действия пилотов.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

В октябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После второй катастрофы полеты Boeing 737 MАХ запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.

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Страны
Индонезия
Россия
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Проекты
Евросоюз
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