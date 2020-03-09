Корабль Dragon с грузом для МКС стартовал с мыса Канаверал

SpaceX подтвердила штатный выход корабля на заданную орбиту и резвертывание панелей солнечных батарей

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Американский космический корабль Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) стартовал в пятницу вечером с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с комплекса номер 40 на базе ВВС США состоялся в 23:50 по местному времени (07:50 мск). На борту корабля - чуть более двух тонн грузов, в том числе научное оборудование для биомедицинских исследований и аппаратура для изучения химических реакций в условиях микрогравитации.

"Dragon теперь находится на пути к Международной космической станции", - передала компания. Она подтвердила штатный выход корабля на заданную орбиту и резвертывание панелей солнечных батарей.

SpaceX тем временем осуществила управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя на площадку на мысе Канаверал. Отделение ступени произошло через три минуты после старта.

Данный образец грузового корабля Dragon использовался для обеспечения орбитального комплекса в феврале 2017 года и в декабре 2018 года. Первая ступень носителя Falcon 9 применялась для запуска грузового корабля к МКС в декабре 2019 года. Компания SpaceX совершенствует технологию многоразового использования ступеней ракет для сокращения расходов на космические запуски. Нынешний полет корабля Dragon к МКС является 20-м в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС.

Операция по захвату корабля дистанционным манипулятором МКС предварительно намечена на 9 марта в 07:00 по времени восточного побережья США (15:00 мск). Через полтора часа после захвата он будет подведен к стыковочному узлу на американском модуле Harmony. В настоящее время на МКС работают россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.