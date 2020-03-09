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ТАСС

SpaceX дистанционно посадила первую ступень Falcon 9 после запуска Dragon

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Первая успешная посадка первой ступени ракеты Falcon 9 на автономную плавучую платформу ASDS, 8 апреля 2016 года. SpaceX
Первая успешная посадка первой ступени ракеты Falcon 9 на автономную плавучую платформу ASDS, 8 апреля 2016 года. SpaceX.

Ступень благополучно приземлилась на посадочной площадке возле космодрома на мысе Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX смогла успешно осуществить управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на площадку на мысе Канаверал (штат Флорида) после совершенного в пятницу запуска. Трансляция пуска ведется на сайте компании SpaceX.

Ступень благополучно приземлилась на посадочной площадке близ космодрома на мысе Канаверал.

SpaceX запустила в пятницу Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Старт носителя состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал.

Грузовик успешно был выведен на заданную орбиту и направляется к МКС. Dragon доставит на орбитальный комплекс более двух тонн грузов. Это уже 20-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая при помощи этого космического грузовика.

SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени ракеты Falcon 9, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется на гигантскую плавучую платформу в океане либо на посадочную площадку на суше с помощью торможения двигателей и парашютов. Первая успешная посадка отработавшей ступени была осуществлена в апреле 2016 года, с тех пор SpaceX неоднократно повторяла эту операцию.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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