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Известия.ru

Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Единственный в России поставщик высококонцентрированной перекиси водорода для «Роскосмоса» компания «Синтез-ПВ» признана банкротом. Об этом 7 марта сообщает «РИА Новости».

«Что касается текущих потребностей «Роскосмоса» в поставках пероксида водорода, они обеспечиваются в необходимых для госкорпорации объемах, в том числе со стороны «Синтез-ПВ». Дефицита поставок по этому компоненту не наблюдается», — отметили в пресс-службе «Роскосмоса».

Перекись водорода в настоящий момент используется в качестве топлива в рулевых двигателях ракет семейства «Союз–2» и в двигателях системы спуска с орбиты космических кораблей «Союз МС». Также ее планируется применять в системе посадки космического корабля «Орел».

Решение о банкротстве «Синтез-ПВ» суд принял в декабре прошлого года. В отношении поставщика открыто конкурсное производство.

18 сентября 2019 года сообщалось, что уже на протяжении многих лет в качестве ракетного топлива рассматривается метан. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, метановый двигатель позволит многократно использовать ракеты-носители. Эксперты утверждают, что этот природный газ имеет большую сырьевую базу и относительно низкую стоимость.

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Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз ПКК
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