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Российская газета

Корветы ТОФ нашли "вражескую" подлодку с помощью гидроакустики

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Корвет Совершенный в акватории Владивостока. Архивное фото
Корвет Совершенный в акватории Владивостока. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Рейдовое противолодочное учение провели у побережья Владивостока корветы Тихоокеанского флота "Совершенный" и "Громкий". С помощью подкильных гидроакустических станций корабли смогли обнаружить подводную лодку условного противника.

"По легенде корветы находились в точках якорной стоянки, осуществляли противолодочный дозор на подходах к главной базе", - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Перископ "вражеской" субмарины увидели рыбаки. После этого информацию передали экипажам "Совершенного" и "Громкого", и те приступили к поиску. Задачу они успешно выполнили.

В качестве корабля противника к учениям привлекли дизельную подлодку Приморского соединения. А отследить обстановку помог палубный противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.


Дина Непомнящая

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27ПЛ
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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