Корветы ТОФ нашли "вражескую" подлодку с помощью гидроакустики

Рейдовое противолодочное учение провели у побережья Владивостока корветы Тихоокеанского флота "Совершенный" и "Громкий". С помощью подкильных гидроакустических станций корабли смогли обнаружить подводную лодку условного противника.

"По легенде корветы находились в точках якорной стоянки, осуществляли противолодочный дозор на подходах к главной базе", - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Перископ "вражеской" субмарины увидели рыбаки. После этого информацию передали экипажам "Совершенного" и "Громкого", и те приступили к поиску. Задачу они успешно выполнили.

В качестве корабля противника к учениям привлекли дизельную подлодку Приморского соединения. А отследить обстановку помог палубный противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.

Дина Непомнящая