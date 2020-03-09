Коронавирус выявлен вблизи космодрома Куру

Персонал Arianespace покинул комплекс

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Персонал компании Arianespace, которая является оператором космодрома Куру во Французской Гвиане, практически в полном составе покинул космодром из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в соседнем населенном пункте. Об этом сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли.

"Персонал французской компании Arianespace почти в полном составе покинул расположение космодрома Куру в связи с выявленными в соседнем населенном пункте случаями заражения коронавирусом среди туристов из Азии", - сказал собеседник агентства.

Другой источник подтвердил ТАСС информацию и уточнил, что "российский боевой расчет - около 300 человек - планирует вернуться в РФ в понедельник, предварительно завершив операции по переносу пуска "Союза-СТ" с эмиратским спутником Falcon Eye 2".

Первый собеседник агентства добавил, что в связи с выявленными фактами заражения представители Arianespace не встречались с российскими специалистами по ситуации с переносом запуска ракеты "Союз-СТ", а "ограничились только письмом с решением о переносе старта ракеты".

На письмо по электронной почте с просьбой прокомментировать ситуацию и на звонки ТАСС официальный представитель Arianespace не ответила, в офисе компании сослались на отсутствие лиц, уполномоченных предоставить комментарий.

План работ специалистов РФ

По словам второго источника, российских специалистов по возвращении не планируется закрывать на карантин, так как "они не контактировали с местными жителями и туристами, а также любыми потенциально инфицированными людьми".

Собеседник агентства уточнил, что за субботу - воскресенье (7-8 марта) представители Роскосмоса снимут ракету-носитель "Союз-СТ" со стартового стола, перевезут в монтажно-испытательный комплекс космодрома Куру и разберут: от носителя отстыкуют головную часть с космическим аппаратом и "разгонник". "Вернуться к операциям по замене разгонного блока "Фрегат" планируется позже. Это связано с алгоритмом работ и отъездом персонала оператора космодрома", - пояснил он, добавив, что "ракету можно было переподготовить и запустить быстрее".

Ранее другой источник сообщил ТАСС о переносе запуска ракеты "Союз-СТ", которая должна вывести на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане спутник Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Falcon Eye 2. Носитель снимут со стартового комплекса для замены разгонного блока "Фрегат" из-за сбоя в плате блока обогрева одного из жидкостных ракетных двигателей малой тяги его системы управления. Данное замечание, уверены российские специалисты, не препятствует проведению запуска, однако арабские специалисты решили перестраховаться. Собеседник агентства уточнил, что предварительно пуск отложен на первую декаду апреля.

Ситуация с коронавирусом

До того, как стало известно о переносе запуска "Союза-СТ", Гвианский космический центр объявил о закрытии площадок для наблюдения за запусками на космодроме Куру в соответствии с решениями Франции об ограничении массовых собраний, связанными с профилактикой заражения коронавирусом.