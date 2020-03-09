Британский флот заказал большой автономный подводный аппарат

Как сообщил в своем выступлении 5 марта 2020 года на проходившей в Саутгемптоне конференции НАТО по подводным силам Underwater Defence and Security Conference Первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радакин, британский Королевский флот заключил контракт на постройку большого автономного безэкипажного подводного аппарата (XLUUV - Extra Large Unmanned Underwater Vehicle).

Размеры заказанного британским флотом большого автономного безэкипажного подводного аппарата (XLUUV - Extra Large Unmanned Underwater Vehicle) в сопоставлении с размерами строящегося для ВМС США корпорацией Boeing подводного аппарата XLUUV Orсa (c) H.I. Sutton

Контракт был выдан британской компании MSubs Ltd. (Плимут, входит в состав американской группы Submergence Group), специализирующейся на разработке и постройке различных подводных аппаратов, и в частности, разработавшей и изготавливающей новые 12-метровые десятиместные подводные транспортировщики для боевых пловцов Dry Combat Submersible (DCS) для сил специальных операций ВМС США (SEAL).

Заказанный британским флотом большой автономный подводный аппарат известен под обозначением проекта Manta и должен быть построен в течении 14 месяцев. Сообщается, что аппарат будет иметь длину около 100 футов (30 метров) и дальность плавания до 3000 миль. Таким образом, британский подводный аппарат будет сопоставим, но быть несколько крупнее по размерам, чем строящийся для ВМС США корпорацией Boeing подводный аппарат XLUUV Orсa.

Известный обозреватель подводных специальных средств Саттон в связи с этим указал, что компания MSubs некоторое время назад рекламировала проект 25-метрового боевого многоцелевого модульного большого автономного безэкипажного подводного аппарата (XLUUV) под шифром Moray, хотя, видимо, по мнению Статтона, заказанный британским флотом XLUUV будет основываться на другом проекте.

Облик предлагаемого британской компанией MSubs боевого многоцелевого большого автономного безэкипажного подводного аппарата (XLUUV) Moray (с) MSubs