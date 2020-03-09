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bmpd.livejournal.com

Планируемая продажа Польше американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 4 марта 2020 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Польше по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Общая предполагаемая стоимость поставки составит 100 млн долл.

Британский военнослужащий во время совместных учений сил НАТО на польском полигоне в Бемово Писка обучает польского солдата обращению с американским переносным противотанковым ракетным комплексом Javelin, состоящим на вооружении британской армии и планируемым к приобретению Польшей, 30.01.2020 (с) Timothy Hamlin / армия США

Согласно уведомлению, в поставку Польше войдут 79 переносных пусковых установок (Command Launch Units - CLU) и 180 противотанковых управляемых ракет Javelin, а также учебное оборудование, включая тренажеры Basic Skill Trainers (BST), учебные выстрелы Missile Simulation Rounds (MSR), запасные части, услуги по технической поддержке и обучению. Генеральным подрядчиком выступит совместное предприятие Javelin корпораций Raytheon и Lockheed Martin, так что речь, видимо, идет о комплексах нового производства.

Со стороны bmpd напомним, что министр национальной обороны Польши Мариш Блащак 3 сентября 2019 года сообщил, что подписал официальное письмо (Letter of request - LoR) в адрес американского DSCA с запросом о поставке Польше по линии американской программы FMS переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, при этом польская сторона запрашивала получение 60 переносных пусковых установок (CLU) и 185 ракет ПТРК Javelin.

Согласно заявлению Блащака, предполагаемые к закупке в США ПТРК Javelin планируются для оснащения развертываемых польских войск территориальной обороны (Wojska Obrony Terytorialnej). Следует отметить, что до сих пор Войско Польское c 2004 года приобретало ПТРК аналогичного класса Spike-LR израильской разработки (в том числе с частичной сборкой на польском предприятии MESKO).

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Javelin ПТРК
Spike NLOS
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