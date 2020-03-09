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Военно-промышленный курьер

В оборонке тоже воруют

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Источник изображения: vpk-news.ru

В результате спецоперации ФСБ России и Следственного комитета РФ по разоблачению мошеннической схемы по хищению средств, выделенных на нужды оборонного комплекса, пресечена противоправная деятельность группы лиц.

Центр общественных связей ФСБ России сообщает о хищении бюджетных средств в размере более 3 млрд рублей, выделенных в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011 - 2020 годы».

Как поясняет ФСБ, подозреваемые путем заключения фиктивных контрактов выводили средства на счета аффилированных юридических лиц. По данным спецслужб, в состав преступной группы входили гендиректор ООО СК «Строй Групп» Павел Бабаев и его советник Константин Лобода.

В отношении указанных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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