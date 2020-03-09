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Из российской «Федерации» спасутся «Самоспасом»

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Учения космонавтов в Московской области
Учения космонавтов в Московской области.
Источник изображения: Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит носимый аварийный запас (НАЗ) с новым костюмом для пребывания космонавта вместо резинового костюма «Форель», сообщил РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК), Герой России Павел Власов.

По его словам, из-за того что «Орел» будет более высоким, чем действующий околоземный «Союз МС», первому потребуется специальная система «Самоспас», позволяющая экипажу самостоятельно выбраться через верхний люк до прибытия спасателей. «Будет и канат, чтобы космонавтам можно было работать в связке. Еще новые медикаменты и обезболивающие», — сказал руководитель.

Он отметил, что НАЗ может получить средства для отпугивания диких зверей, позволяющие отбиваться от животных в случае приземления космического корабля в незапланированном районе.

В феврале гендиректор «Роскосмоса» рассказал о том, что «Федерации» создали днище. В декабре 2019 года агентство, ссылаясь на материалы Ракетно-космической корпорации «Энергия», написало, что «Орел» в случае запуска тяжелой ракетой-носителем семейства «Ангара» получается перетяжелённым на 2,3 тонны и недостаточно многоразовым.

Разработка «Федерации», предназначенной для миссий в дальний космос, в частности, к Луне, ведется более десяти лет.

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