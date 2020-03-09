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Интерфакс-АВН

Перевооружаемую на "Ярсы" Козельскую дивизию проинспектировал командующий РВСН

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"Ярс"
"Ярс".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев проверил как перевооружается Козельская дивизия (Калужская область), сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Козельское ракетное соединение одно из перевооружаемых в РВСН на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования. В ходе работы командующий РВСН провел осмотр объектов: командный пункт, объекты центральной позиции и шахтные пусковые установки. Были заслушаны должностные лица командования соединения по решению задач дальнейшего перевооружения", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Также командующий заслушал представителей промышленности, строительных и проектных организаций по проведению строительно-монтажных работ и поставке оборудования, говорится в сообщении.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который составляет основу группировки РВСН. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
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