Появилось видео «запрещенного» полета Ми-24

Fighterbomber / YouTube

Пользователь Fighterbomber опубликовал на YouTube видео «запрещенного» полета ударного вертолета Ми-24 на предельно малой высоте.

В подписи к ролику отмечается, что при подобных скорости и высоте полета вероятность поражения аппарата средствами противовоздушной обороны, включая переносные зенитные ракетные комплексы и истребители, стремится к нулю.

Автор отмечает необходимость таких упражнений, замечая, что за их выполнение летчики рискуют быть серьезно наказаны военным руководством.

В феврале военный аналитик Бабак Тагвей опубликовал в Twitter видео сверхнизкого полета Ми-24 ВВС Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.