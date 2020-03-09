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Lenta.ru

Появилось видео «запрещенного» полета Ми-24

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Fighterbomber / YouTube

Пользователь Fighterbomber опубликовал на YouTube видео «запрещенного» полета ударного вертолета Ми-24 на предельно малой высоте.

В подписи к ролику отмечается, что при подобных скорости и высоте полета вероятность поражения аппарата средствами противовоздушной обороны, включая переносные зенитные ракетные комплексы и истребители, стремится к нулю.

Автор отмечает необходимость таких упражнений, замечая, что за их выполнение летчики рискуют быть серьезно наказаны военным руководством.

В феврале военный аналитик Бабак Тагвей опубликовал в Twitter видео сверхнизкого полета Ми-24 ВВС Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Продукция
Ми-24
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