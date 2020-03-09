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WarSpot

Субмарина на «литиевых батарейках» заступила на службу

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Первая японская субмарина, оснащённая литиево-ионными батареями, и первая в мире подлодка своего класса официально заступила на службу. Вчера, 5 марта, портал navalnews.com сообщил о том, что ВМС Японии официально ввели в эксплуатацию подлодку SS-511 Oryu, после чего она вышла в своё первое боевое патрулирование.

Oryu — одиннадцатая подлодка типа Soryu, построенная для ВМС Японии, и первая, в которой отказались от традиционных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Oryu может развивать скорость до 20 узлов под водой и 12 узлов в надводном положении. Субмарина имеет шесть пусковых установок для супертяжёлых торпед Type 89, а также может использовать противокорабельные ракеты UGM-84C Harpoon средней дальности. Экипаж подлодки составляет 65 человек.

Подводная лодка SS-511 Oryu

Источник изображения: navalnews.com

Аккумуляторы необходимы субмаринам для скрытного передвижения под водой. Свинцово-кислотные аккумуляторы существенно утяжеляют конструкцию подлодки, не могут обеспечить большой продолжительности хода и требуют много времени для полной перезарядки. Литиево-ионные батареи при аналогичных размерах имеют существенно бо́льшую ёмкость, значительно проще в обслуживании и удобнее в подзарядке. Единственный минус литиево-ионных батарей заключается в их стоимости: разработка SS-511 Oryu обошлась японскому военному бюджету примерно на $100 млн дороже, чем создание других подлодок типа Soryu.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Harpoon ПКР
ZSD-89
Град РСЗО
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