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Газета.ru

"Политическая опция": что США делают с ядерным оружием

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МИД РФ: США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию

Вашингтон совершенствует свои ядерные силы таким образом, чтобы увеличивалась вероятность их применения, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее мнению, из-за этого создается впечатление, что США решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт как реальную политическую опцию.

США не просто модернизируют свои ядерные силы, но стремятся придать им новые возможности и таким образом повышают вероятность их применения, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она выразила особую озабоченность в связи с тем, что Вашингтон увеличивает спектр средств малой мощности в своем ядерном арсенале. В частности, Соединенные Штаты разрабатывают и развертывают такие боеприпасы для стратегических носителей.

По словам Захаровой, это явно ведет к понижению порога применения ядерного оружия.

Подобные действия американской стороны создают впечатление, что она решила целенаправленно рассматривать ядерный конфликт как реальную политическую опцию и создает для этого потенциал, считает официальный представитель МИД.

Для придания подобным деструктивным действиям "какой-нибудь видимости легитимности", США, как она отметила, ссылаются на якобы внешние угрозы в лице России и Китая.

"Безудержное наращивание военной мощи, тем более вне каких-либо сдерживающих правовых рамок - это просто тупиковый путь. Куда более эффективный способ обеспечения национальной безопасности - продолжение политики контроля над вооружениями и налаживание мирного взаимодействия с другими государствами, к чему мы вновь призываем США", - констатировала дипломат.

Накануне было опубликовано письмо президента США Дональда Трампа, в котором говорится, что он хотел бы избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией и Китаем. Для этого глава государства собирается предложить новую «смелую» инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями.

В середине февраля помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США хотят обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерного оружия.

В этом контексте он напомнил, что Вашингтон вышел из «неэффективного» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). К тому же, по его словам, президент США инвестировал в министерство обороны страны. Помощник по нацбезопасности выразил мнение, что эти действия могут привести Россию и Китай за стол переговоров.

Всего за день до этого Трамп заявил, что США намерены воспользоваться отсутствием договоров о контроле над вооружениями с РФ и КНР, чтобы создавать «самые мощные» ядерные силы в мире.

«Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, - это создать самые мощные ядерные силы в мире», - сказал президент США на встрече с губернаторами.

По мнению директора департамента российского МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, Россия и США уже исчерпали возможности для дальнейшего ядерного разоружения. По его словам, следующие шаги в этом направлении будут требовать участия Великобритании и Франции, поскольку они военные союзники Вашингтона, обладающие ядерным оружием.

«Возможность продления договора не означает, что мы снимаем с повестки дня проблему одностороннего нелегитимного выведения США из засчета части своих вооружений... притом что у нас нет возможности проверить [это]», - констатировал Ермаков. Он заверил, что российская сторона и дальше будет работать с американцами для достижения полного выполнения условий договора «без создания односторонних преимуществ» для Вашингтона.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США прекратил свое действие 2 августа прошлого года по инициативе Соединенных Штатов.

С момента его разрыва контроль над вооружениями обоих государств осуществляется в рамках только одного документа - Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Москва и Вашингтон заключили его в 2010 году сроком на 10 лет.

Согласно условиям этого документа, каждая сторона должна сократить свои СНВ так, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.


Лидия Мисник

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