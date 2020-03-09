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Известия.ru

Ракету-носитель «Союз-СТ» снимут со старта для замены разгонного блока

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Ракета-носитель «Союз-СТ», запуск которой планировался с космодрома Куру во Французской Гвиане, будет снята со старта для замены разгонного блока «Фрегат». Об этом заявил ТАСС в пятницу, 6 марта, источник в ракетно-космической отрасли.

«Принято решение снять ракету со стартового стола и отправить в монтажно-испытательный комплекс космодрома для замены разгонного блока «Фрегат», на котором ранее были выявлены некритичные замечания. Для старта используют другой разгонный блок, имеющийся в наличии на Куру», — сообщил собеседник агентства по итогам переговоров специалистов РФ, Франции и ОАЭ.

Он рассказал, что во время предстартового испытания ракеты-носителя 5 марта был выявлен сбой в плате блока обогрева одного из жидкостных ракетных двигателей малой тяги системы управления «Фрегата».

«По результатам анализа специалисты РФ пришли к выводу, что данное замечание не препятствует проведению запуска и штатному выведению спутника на орбиту в условиях экваториального космодрома. Однако эмиратский заказчик решил перестраховаться», — добавил источник.

5 марта стало известно, что старт «Союз-СТ» был перенесен на 7 марта из-за технических неполадок. Источник уточнил, что запуск может быть перенесен и на более длительный срок.

20 февраля СМИ узнали, что запуск спутника «Меридиан-М» едва не закончился аварией из-за преждевременного окончания топлива. Позже в этот же день источники в ракетно-космической отрасли опровергли эти сведения. По его словам, сигнал о недоливе топлива действительно сработал, но это было следствием сбоя в программном обеспечении.

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Страны
Гвиана
ОАЭ
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Проекты
Союз-2 РН
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