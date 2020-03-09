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ТАСС

OSIRIS-REx получил первые детальные снимки места посадки на астероиде Бенну

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Иллюстрация зонда OSIRIS-REx
Иллюстрация зонда OSIRIS-REx.
Источник изображения: © NASA's Goddard Space Flight Center

Окончательно определиться с местом посадки ученые планируют после того, как зонд составит всю карту астероида

ТАСС, 6 марта. Межпланетная станция OSIRIS-REx приблизилась к поверхности астероида Бенну на минимальное расстояние и получила первые детальные фотографии региона "Найтингейл". В конце августа туда, как планирует команда миссии, аппарат должен сесть для того, чтобы собрать пробы грунта. Об этом пишет руководитель миссии Данте Лауретта в своем Twitter.

"Бортовые системы OSIRIS-REx передали на Землю первые высококачественные фотографии региона "Найтингейл", где мы планируем осуществить первый забор грунта. Пока эта зона посадки выглядит замечательно", - написал ученый.


В начале января этого года представители NASA заявили, что космический аппарат OSIRIS-REx совершит три сближения с поверхностью астероида Бенну, во время которых он должен был получить снимки двух предположительных зон посадки, "Найтингейл" и "Оспри". Эти снимки критически важны для того, чтобы оценить, насколько эта процедура может быть безопасна.

Первая попытка осуществить эти планы состоялась в середине февраля, когда американский зонд сблизился с точкой "Оспри". При этом лазерный дальномер межпланетной станции вышел из строя во время сближения с поверхностью астероида, что негативно повлияло на качество полученных фотографий.

Потом, как отметил Лауретта, инженеры NASA не смогли оживить этот инструмент. Поэтому они перешли на альтернативную методику навигации у поверхности астероида. Этот подход, по его словам, успешно проверили в среду, когда OSIRIS-REx пролетел на высоте в 250 метров над точкой "Найтингейл" и получил ее снимки.

Сегодня зонд успешно передал эти фотографии на Землю. Благодаря этому ученые впервые смогли рассмотреть все булыжники и прочие потенциальные угрозы в зоне посадки. Результаты их изучения, как отметил Лауретта, помогут NASA подготовиться к первой репетиции посадки OSIRIS-REx на Бенну, которая состоится в середине апреля.

"Астероид судного дня"

Зонд OSIRIS-REx успешно запустили на орбиту в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36). В недавнем прошлом астрономы считали его одной из главных космических угроз для существования жизни на нашей планете. Зонд добрался до астероида в начале декабря 2018 года.

Оказалось, что Бенну очень похож по форме и окраске на еще одно небесное тело, астероид Рюгю, который на протяжении последних полутора лет исследовала японская миссия "Хаябуса-2". В отличие от сухого и безводного Рюгю, на Бенну астрономы нашли рекордное количество воды, что сделало его еще более интересным объектом с точки зрения изучения процесса формирования Солнечной системы.

Сейчас OSIRIS-REx заканчивает составлять карту поверхности астероида. После этого ученые окончательно выберут место, откуда будет взят образец вещества массой около 60 граммов. Сейчас NASA планирует сделать это в конце августа 2020 года, если этому не помешают булыжники на поверхности небесного тела.

После забора грунта OSIRIS-REx запустит капсулу с образцами грунта в сторону Земли. Если все пройдет удачно, она упадет на территории штата Юта в конце сентября 2023 года.

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