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Военное обозрение

«Ратников» много не бывает: названы объёмы поставок экипировки в войска

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Источник изображения: topwar.ru

Многофункциональная экипировка «Ратник» состоит из современных средств защиты, связи, разведки и другого оборудование и оснащения для индивидуального использования военнослужащими при выполнении боевых задач. Ее также называют комплектом солдата будущего. В «Ратник» входит около десятка разнообразных подсистем.

В частности, комплект включает в себя шлем, бронежилет с противопульными панелями класса 5А, боевой защитный комплект для защиты конечностей, защитные очки, комплект для защиты локтевых и коленных суставов, транспортный модульный жилет и другую экипировку.

«Изюминкой» «Ратника» является система управления «Стрелец». В нее входят устройства для связи, целеуказания, опознавания и обработки информации. Система позволяет командирам отслеживать действия подразделений в режиме реального времени. Солдаты могут обозначать на своих планшетах цели для обеспечения мгновенной авиационной или артиллерийской поддержки.

С 2017 года экипировку снабдили системой опознавания «свой-чужой». На экране устройства, напоминающего смартфон, она отображает расположение «своих» солдат и боевой техники в режиме реального времени.

В будущем «Ратник» собираются оснастить экзоскелетом.

Полный комплект экипировки весит 22 килограмма.

Ежегодно Вооруженные силы РФ получают около 50 тысяч комплектов «Ратник». При этом в министерстве обороны считают, что объемы поставок можно и увеличить. Как говорится, "Ратников" много не бывает. В итоге все военнослужащие ВС России в конечном итоге будут обеспечены такой экипировкой.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
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