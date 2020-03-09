Сухопутные войска Таиланда получили дополнительные многоцелевые вертолеты UH-60 "Блэк Хок"

ЦАМТО, 6 марта. Тайский блог Aagth1.blogspot.com разместил фотографии трех восстановленных многоцелевых вертолетов UH-60A "Блэк Хок" из состава ВС США, которые были доставлены морским транспортом в Таиланд в феврале 2020 года.

По данным ресурса, в настоящее время на вооружении армейской авиации СВ Таиланда имеется 9 вертолетов UH-60L и 3 UH-60M (поставлены новыми). После поставки трех UH-60A общая численность вертолетов "Блэк Хок" в составе СВ Таиланда увеличилась до 15 ед.

В боевом составе ВС Таиланда также имеются российские вертолеты Ми-17В-5. На вооружении 41-го авиационного батальона в Лопбури состоят 7 машин данного типа. Последние два Ми-17В-5 были поставлены в начале 2019 года в рамках подписанного в конце 2017 года контракта. Закупка многоцелевых вертолетов, вероятно, производится в рамках программы замены устаревших CH-47D "Чинук". Предполагается покупка еще одного Ми-17.