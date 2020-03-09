Новый марсоход NASA получил имя Perseverance

Новый, уже пятый, марсоход NASA получил имя - Perseverance, что в переводе означает настойчивость. Название придумал семиклассник из Виргинии, он участвовал в специальном конкурсе. В путешествие аппарат отправят в июле этого года. Приземление в районе кратера Джезеро запланировано на будущий февраль. Марсоход займётся сбором образцов пород с поверхности красной планеты. Кроме того, аппарат будет собирать частицы в специальный шкаф. В 2026 году аппарат с минералами вернётся на Землю, домой его заберёт совместная миссия европейского космического агентства и наса.

Новый, уже пятый, марсоход NASA получил имя - Perseverance, что в переводе означает настойчивость. Название придумал семиклассник из Виргинии, он участвовал в специальном конкурсе. В путешествие аппарат отправят в июле этого года. Приземление в районе кратера Джезеро запланировано на будущий февраль. Марсоход займётся сбором образцов пород с поверхности красной планеты. Кроме того, аппарат будет собирать частицы в специальный шкаф. В 2026 году аппарат с минералами вернётся на Землю, домой его заберёт совместная миссия европейского космического агентства и наса.