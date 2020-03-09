Польше разрешили Javelin

Страны Восточной Европы массово вооружаются ПТРК Javelin. На этот раз американские противотанковые ракеты может приобрести Польша. Вчера, 5 марта, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Польши на ПТРК Javelin.

Согласно официальному сообщению Госдепа, Минобороны Польши может закупить 180 ракет, 79 пусковых установок, а также комплекты для обучения и сопутствующее оборудование. Стоимость потенциальной сделки оценена в $100 млн.

Британский солдат обучает польского коллегу работе с ПТРК Javelin на совместных учениях Источник изображения: armyrecognition.com

Если сделка состоится, то Польша станет уже пятой страной, получившей FGM-148 Javelin за последнее время. Ранее эти ПТРК были поставлены Эстонии, Литве, Грузии и Украине.

-148 Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов и беспилотников). Javelin разрабатывался с 1986 года и предназначался для замены ПТРК M47 Dragon, состоявшего на вооружении американской армии с 1975 года. На сегодняшний день последней модификацией ПТРК Javelin является FGM-148F, главная особенность которой заключается в новой многоцелевой боевой части. В компании Javelin Joint Venture (JJV — совместное предприятие корпораций Lockheed Martin и Raytheon) утверждают, что благодаря наличию осколочной боевой части новые ракеты могут эффективно поражать живую силу, легкобронированные цели, а также разрушать укрытия. При этом ракеты модификации FGM-148F не утратили возможности поражать танки и другие тяжелобронированные цели. Помимо многоцелевой боевой части, FGM-148F отличается от предыдущих модификаций меньшим весом.