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Российская газета

В Минобороны создали группы врачей для реагирования на коронавирус

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Комплексные учения военных врачей. Архивное фото
Комплексные учения военных врачей. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В Минобороны РФ создали из опытных армейских врачей - эпидмиологов и вирусологов, - мобильные группы, которые в случае заболевания солдат или офицеров коронавирусом смогут быстро заняться их лечением. Кроме того, в центрах государственного санитарно-эпидемиологического надзора ведомства наладили круглосуточный мониторинг эпидемиологической обстановки в войсках. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин.


"Для оперативного реагирования на возможные опасные ситуации, в том числе с выездом в очаги заболеваемости и проведением противоэпидемических мероприятий, в постоянной готовности находятся сформированные подвижные санитарно-эпидемиологические группы", - заявил он в интервью газете "Красная Звезда". Более того, медицинский главк Минобороны проработал все вопросы, связанные с немедленной изоляцией людей, у которых заподозрят это тяжелое заболевание. Врачебное наблюдение установят также за теми, с такими больными имел контакт. Тришкин отметил, что детальный алгоритм действий составлен при выявлении, цитируем, "даже одного больного" коронавирусом.

В главке позаботились о профилактических средствах и медикаментах для подобного рода пациентов. "На сегодня в госпиталях, амбулаторно-поликлинических подразделениях, в медицинских подразделениях воинских частей создан и поддерживается на требуемом уровне весь необходимый запас лекарственных и профилактических средств", - сказал Тришкин. Прежде всего, речь идет о противовирусных препаратах, комплектах защитной медицинской одежды, специальных средствах транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средствах и аппаратуре.

Между тем, из-за угрозы заболевания коронавирусом для курсантов и слушателей вузов Минобороны ввели обязательное ношение защитных масок и ограничили проведение в военных училищах и академиях культурно-массовых и спортивных мероприятий. Перед началом занятий там организуют ежедневные "барьерные" медосмотры. А в солдатских и офицерских столовых постоянно следят за здоровьем персонала.


Юрий Гаврилов

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