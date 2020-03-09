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ТАСС

Источник: танки Т-90М "Прорыв" впервые примут участие в параде Победы

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник изображения: © Vitaly Kuzmin/CC BY-NC-ND 4.0

Собеседник ТАСС напомнил, что скоро танки начнут поступать в войска

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Танки Т-90М в этом году впервые будут представлены на параде Победы в колонне военной техники", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что государственные испытания машины уже завершены и они скоро начнут поступать в войска.

Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. "Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".

Как ранее рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в параде Победы примут участие 225 единиц вооружения и военной техники, 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые. По словам Шойгу, это в том числе боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей "Тайфун". Также, по данным Минобороны, на параде впервые будут представлены огнеметная система "Тосочка".

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Деривация-ПВО
Курганец-25
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
Т-90 "Владимир"
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