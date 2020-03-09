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Известия.ru

Женские элитные подразделения показали огневую подготовку

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Накануне 8 Марта военнослужащие-женщины бригады специального назначения Центрального военного округа показали огневую подготовку. Девушки совершили марш в полной экипировке и с оружием. Провели стрельбы из автоматов Калашникова АК-74, пистолетов ПМ и гранатометов РПГ-26. Женщины также отработали нормативы по сборке стрелкового оружия. Кроме того, военные совершили прыжки с парашютом.

Накануне 8 Марта военнослужащие-женщины бригады специального назначения Центрального военного округа показали огневую подготовку. Девушки совершили марш в полной экипировке и с оружием. Провели стрельбы из автоматов Калашникова АК-74, пистолетов ПМ и гранатометов РПГ-26. Женщины также отработали нормативы по сборке стрелкового оружия. Кроме того, военные совершили прыжки с парашютом.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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